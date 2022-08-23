Переселенці, що не змогли отримати фінансову допомогу навесні, можуть повторно подати заявки

Кабінет міністрів оприлюднив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Переселенці, які не отримали допомогу на 2000-3000 гривень навесні 2022 року, можуть повторно подати заявки до 1 жовтня особисто або поштою.

Про це йдеться в постанові Кабмвіну від 19 серпня 2022 р. № 923.

До переліку осіб, що мають право на допомогу, включена велика категорія українців, які мали статус переселенця з 2014 року. Навесні гроші їм не виплачувалися.

Згідно з рішенням, право на виплати мають особи, "які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року".

У разі коли внутрішньо переміщена особа подала заяву до 30 квітня 2022 року та не отримала гроші, допомога надається за період, коли така особа мала право на допомогу. Внутрішньо переміщена особа має право звернутися особисто чи поштою до органу соціального захисту населення із заявою.

Для отримання допомоги така особа додатково подає інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання через Портал Дія заяви. Заяву за формою із підтвердженою інформацією особа може подати до 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, переселенці отримували по 2000-30000 гривень за березень та квітень 2022 року з державного бюджету. Кошти виплачувалися мешканцям областей, де проводились бойові дії та запроваджена програма єПідтримка. З квітня заявки можна було подавати через "Дію".

Водночас з 1 травня Кабінет міністрів змінив порядок бюджетної підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.

Крім того, переселенці та інші постраждалі особи можуть отримати допомогу по 2200 гривень на місяць від міжнародних організацій через портал єДопомога.