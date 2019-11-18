До Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами", повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що законопроєкт розробила блокчейн-спільнота, міжфракційне депутатське об'єднання Верховної Ради Blockchain4Ukraine, Офіс ефективного регулювання BRDO та команда Міністерства цифрової трансформації.
У документі є визначення термінів "віртуальний актив", "криптоактив", "операція з криптовалютами", "розподілений реєстр", "токен" та "токен-актив".
Також у законопроєкті є пункти щодо оподаткування:
- 5 відсотків - ставка податку на доходи фізичних осіб для інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів строком на 5 років;
- інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактиву, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого криптоактиву та/або на створення такого криптоактиву;
- операції з продажу криптоактивів не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.
У Міністерстві впевнені, що прийняття закону "створить умови для початку функціонування ринку віртуальних активів в Україні".
Нагадаємо, що Мінекономрозвитку ініціює легалізацію криптовалют
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