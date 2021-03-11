До РФ намагались незаконно вивезти старовинну ікону та автограф Сальвадора Далі

Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного в срібний ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом

На Чернігівщині прикордонники з митниками запобігли спробі незаконного вивезення до РФ валюти та предметів, що мають культурно-історичну цінність.

Про це повідомляє ДПСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Приховані від контролю предмети та кошти виявили під час перевірки автомобіля "Мерседес", який прибув у пункт пропуску "Сеньківка" сьогодні вночі.

Маючи інформацію від оперативних співробітників Чернігівського прикордонного загону про можливе переміщення товарів, що становлять культурну цінність, прикордонники ініціювали поглиблений огляд.

Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного в срібний ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом.

Крім того, в автомобілі прикордонники з митниками знайшли незадекларовані 1 670 000 російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром "Карл Фаберже" та автограф Сальвадора Далі з сертифікатом.

Наразі обставини порушення з’ясовуються. Автомобіль, валюту та предмети, які, найімовірніше, мають культурно-історичну цінність, тимчасово вилучені митницею. Подальші рішення щодо них прийматимуть після відповідних експертиз.