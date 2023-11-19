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До Різдва лідери Конгресу США планують ухвалити пакет з допомогою Україні – NBC

19 листопада 2023, 19:29
До Різдва лідери Конгресу США планують ухвалити пакет з допомогою Україні – NBC
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Лідери Конгресу США планують працювати між Днем Подяки і Різдвом над угодою щодо законопроєкту, який надав би допомогу Україні і Ізраїлю, а також Конгрес задовольнив вимоги консерваторів щодо міграційної політики.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на джерела в головному законодавчому органі США.

Партійні лідери пробують укласти угоду, яка задовольняла би запит Міноборони США щодо підтримки зусиль в зонах бойових дій. Разом з тим, щоб вона мала би передбачати кошти на посилення безпеки кордону і внесення змін щодо міграційної політики, на чому наполягають консерватори.

Одна з думок, що кращий спосіб - зробити через ініціювання переговорів у Сенаті, де є можливості для конструктивної розмови.

Лідер демократичної більшості Сенату Чак Шумер заявляв, що надання додаткової допомоги Україні й Ізраїлю буде для нього ключовим пріоритетом у період між святами - Днем подяки і Різдвом.

"Я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна сторона не отримає все, на чому наполягає. Але над цим ми будемо працювати відразу, коли повернемося після Дня подяки", - сказав політик.

В Палаті представників діє група консервативних республіканців, які підштовхують нового спікера Майка Джонсона, аби ухвалений раніше законопроєкт республіканців про допомогу лише Ізраїлю став відправною точкою для подальших переговорів. 

Це ускладнить перспективи домовленостей, проте в Сенаті скептично сприймають перспективу того, що варіант консерваторів зрештою стане законом. Сам Джонсон поки що не робив заяв про те, як він бачить розвиток переговорів.

Видання наголошує, що вікно між Днем подяки і Різдвом має стати вирішальним, бо якщо переговори затягнуться, шанси отримати фінансування по всіх чотирьох напрямах – для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та на безпеку кордонів - зменшаться.

Ми також писали, що сенатор США від Демократичної партії Джин Шахін впевнена, що Конгрес схвалить нову допомогу Україні.

 

КонгресдопомогаУкраїна

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