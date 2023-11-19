Конгрес схвалить нову допомогу Україні – сенатор
Про це передає Укрінформ.
Сенатор США від Демократичної партії Джин Шахін зазначила, що налаштована оптимістично щодо ухвалення запропонованого адміністрацією президента Джо Байдена пакета підтримки, в якому передбачена і допомога Україні.
"Я оптимістично налаштована з приводу ухвалення цього пакета, оскільки в Конгресі існує двопартійна підтримка цього", - сказала Шахін.
За її словами, процес передбачає реагування на кожну думку і позицію та вказала, що рішення про виділення коштів має бути детально обговорене.
"Людей варто чути, вони мають висловлювати свої занепокоєння, і на них необхідно реагувати. Утім, я переконана, що врешті-решт ми зробимо це, оскільки невдача неприпустима. Ми не можемо дозволити путіну та його посіпакам перемогти", - додала сенатор.
Раніше стало відомо, що сенат розгляне питання допомоги Україні та Ізраїлю після Дня подяки - 23 листопада.