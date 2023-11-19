Конгрес схвалить нову допомогу Україні – сенатор

Конгрес США схвалить новий пакет допомоги Україні, проте шлях до цього рішення може бути "хаотичним".

Про це передає Укрінформ.

Сенатор США від Демократичної партії Джин Шахін зазначила, що налаштована оптимістично щодо ухвалення запропонованого адміністрацією президента Джо Байдена пакета підтримки, в якому передбачена і допомога Україні.

"Я оптимістично налаштована з приводу ухвалення цього пакета, оскільки в Конгресі існує двопартійна підтримка цього", - сказала Шахін.

За її словами, процес передбачає реагування на кожну думку і позицію та вказала, що рішення про виділення коштів має бути детально обговорене.

"Людей варто чути, вони мають висловлювати свої занепокоєння, і на них необхідно реагувати. Утім, я переконана, що врешті-решт ми зробимо це, оскільки невдача неприпустима. Ми не можемо дозволити путіну та його посіпакам перемогти", - додала сенатор.

Раніше стало відомо, що сенат розгляне питання допомоги Україні та Ізраїлю після Дня подяки - 23 листопада.