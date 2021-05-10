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До семирічного максимуму: нафта стрибнула після рішення ОПЕК+

У листопаді країни-експортери нафти (країни ОПЕК+) вирішили не змінювати встановлений раніше план відновлення видобутку нафти
Країни-експортери нафти на засіданні вирішили надалі збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день у листопаді, ціни на WTI зросли до семирічних максимумів.
До семирічного максимуму: нафта стрибнула після рішення ОПЕК+ Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у даних Investing, пресреліз ОПЕК за підсумками засідання 4 жовтня, повідомляє "Економічна правда".

У листопаді країни-експортери нафти (країни ОПЕК+) вирішили не змінювати встановлений раніше план відновлення видобутку нафти. А саме, пропозиція на ринку збільшуватиметься на 400 тисяч барелів на день у листопаді.

Зі збільшенням попиту на ринку у зв’язку з відновленням економічної діяльности у світі, на ринку очікували збільшення видобутку понад запланований обсяг.

Це спричинило стрибок цін до рівня 2014 року. Так, контракти на листопад на нафту марки WTI (West Texas Intermediate) сягнули 78,14 долара за барель з 75,88 долара до публікації рішення. Востаннє такий рівень спостерігався ще у вересні 2014 року. На 10:14 за Києвом ціни дещо вирівнялися до 77,81 долара за барель.

Хоча Brent ще не побив максимум вересня 2019 року, коли ціни перевищили 82 долара за барель, контракти впритул наблизилися до цього значення. Так, ціна на грудневі ф’ючерси зросла з 79,37 долара за барель до 81,64 долара. На такому ж рівні нафта котирувалася у жовтні 2014 року.

Аналітики Goldman Sachs Group, повідомляє Bloomberg, очікують додатковий попит у 650 тисяч б/д, адже світ знаходиться в умовах нестачі газу та цінових рекордів. Газова "криза" підсилює попит на нафту, адже тепловиробники починають замінювати газ на нафту та вугілля.

Нагадаємо, що нафта дорожчає через зростання попиту на світових ринках

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05 10 2021 11:57
ТЕГИ: нафта, ОПЕК
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