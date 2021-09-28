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Нафта дорожчає через зростання попиту на світових ринках

Аналітики вважають, що зростання цін на спотовий скраплений природний газ (СПГ) і вугілля також може сприяти подальшому зростанню цін на нафту
Ціни на нафту зростають у вівторок, 28 вересня, шосту сесію на тлі побоювань з приводу обмеженої пропозиції і стурбованості трейдерів, що зростає, щодо скорочення запасів сировини по всьому світу.
Нафта дорожчає через зростання попиту на світових ринках Фото: tsn.ua

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $80,16 за барель, що на $0,63 (0,79%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,65 (0,85%) - до $76,1 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $79,53 і $75,45 відповідно.

"Настрої на ринку залишаються сильними завдяки скороченню пропозиції та відновленню попиту в багатьох частинах світу", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Японський уряд буде запитувати схвалення радників на скасування надзвичайного стану в жовтні у всіх регіонах країни. Міністр економіки Ясутоші Нісімура заявив, що число нових випадків коронавірусу падає й навантаження на медичну систему знижується.

У той же час, провідні африканські експортери нафти - Нігерія й Ангола - будуть боротися за збільшення видобутку до рівня своїх квот, принаймні, до початку наступного року. Недофінансування галузі і проблеми з технічним обслуговуванням як і раніше обмежують видобуток, попереджають джерела в нафтових компаніях обох країн. Аналогічні проблеми мають і деякі інші члени групи ОПЕК+, які не можуть наростити виробництво для задоволення світових потреб у паливі, що зростають.

Аналітики Goldman Sachs напередодні підвищили прогноз вартості Brent на кінець поточного року до $90 за барель з $80, зазначивши, що нафтовий ринок може зіткнутися з більш серйозним дефіцитом, ніж багато хто думає.

Свій прогноз експерти Goldman пояснюють наслідками урагану "Іда", що призвів до призупинення значної частини видобувних потужностей у Мексиканській затоці. Це, на думку експертів, більш ніж нівелювало збільшення виробництва країнами ОПЕК+ за період з липня поточного року.

Аналітики вважають, що зростання цін на спотовий скраплений природний газ (СПГ) і вугілля також може сприяти подальшому зростанню цін на нафту.

Нагадаємо, що нафта дорожчає через повільне відновлення видобутку в Мексиканській затоці

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28 09 2021 13:49
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