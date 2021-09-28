Нафта дорожчає через зростання попиту на світових ринках

Аналітики вважають, що зростання цін на спотовий скраплений природний газ (СПГ) і вугілля також може сприяти подальшому зростанню цін на нафту

Ціни на нафту зростають у вівторок, 28 вересня, шосту сесію на тлі побоювань з приводу обмеженої пропозиції і стурбованості трейдерів, що зростає, щодо скорочення запасів сировини по всьому світу.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $80,16 за барель, що на $0,63 (0,79%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,65 (0,85%) - до $76,1 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $79,53 і $75,45 відповідно.

"Настрої на ринку залишаються сильними завдяки скороченню пропозиції та відновленню попиту в багатьох частинах світу", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Японський уряд буде запитувати схвалення радників на скасування надзвичайного стану в жовтні у всіх регіонах країни. Міністр економіки Ясутоші Нісімура заявив, що число нових випадків коронавірусу падає й навантаження на медичну систему знижується.

У той же час, провідні африканські експортери нафти - Нігерія й Ангола - будуть боротися за збільшення видобутку до рівня своїх квот, принаймні, до початку наступного року. Недофінансування галузі і проблеми з технічним обслуговуванням як і раніше обмежують видобуток, попереджають джерела в нафтових компаніях обох країн. Аналогічні проблеми мають і деякі інші члени групи ОПЕК+, які не можуть наростити виробництво для задоволення світових потреб у паливі, що зростають.

Аналітики Goldman Sachs напередодні підвищили прогноз вартості Brent на кінець поточного року до $90 за барель з $80, зазначивши, що нафтовий ринок може зіткнутися з більш серйозним дефіцитом, ніж багато хто думає.

Свій прогноз експерти Goldman пояснюють наслідками урагану "Іда", що призвів до призупинення значної частини видобувних потужностей у Мексиканській затоці. Це, на думку експертів, більш ніж нівелювало збільшення виробництва країнами ОПЕК+ за період з липня поточного року.

Аналітики вважають, що зростання цін на спотовий скраплений природний газ (СПГ) і вугілля також може сприяти подальшому зростанню цін на нафту.

Нагадаємо, що нафта дорожчає через повільне відновлення видобутку в Мексиканській затоці