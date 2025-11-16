Україна домовилася з Грецією про постачання газу – Зеленський

Зеленський також зазначив, що вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і Україна закриє потребу майже 2 мільярди євро.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась із Грецією про новий напрямок імпорту газу.

Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах.

"Уже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. І це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і Україна закриє потребу майже 2 мільярди євро, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. За його словами на фінансування імпорту газу скерував кошти уряд, а також у цьому сприяють країни-партнери.