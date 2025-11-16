Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна домовилася з Грецією про постачання газу – Зеленський

16 листопада 2025, 09:15
Україна домовилася з Грецією про постачання газу – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський також зазначив, що вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і Україна закриє потребу майже 2 мільярди євро.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась із Грецією про новий напрямок імпорту газу.
 
Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах.
 
"Уже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. І це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", — заявив президент.
 
Зеленський також зазначив, що вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і Україна закриє потребу майже 2 мільярди євро, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. За його словами на фінансування імпорту газу скерував кошти уряд, а також у цьому сприяють країни-партнери.
 
"Допомагають наші європейські партнери, європейські банки — під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами — повне фінансування буде", — додав він.
 
Нагадаємо, що у жовтні Кабінет Міністрів оголосив про виділення ще 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для опалювального сезону. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснювала, що це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів, адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі Україна тимчасово втратила власний видобуток.

 

газ війна в Україні росія окупанти

