Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нафта дорожчає через повільне відновлення видобутку в Мексиканській затоці

Вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $73,14 за барель, що на $0,22 (0,3%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії
Ціни на нафту зросли в понеділок, 13 вересня, на тлі повільного відновлення видобутку в Мексиканській затоці після урагану "Іда", а також очікування на більш високий попит.
Нафта дорожчає через повільне відновлення видобутку в Мексиканській затоці Фото: з відкритих джерел
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
 
Вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $73,14 за барель, що на $0,22 (0,3%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.
 
Ціна ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,24 (0,34%) - до $69,86 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $72,92 і $69,72 відповідно.
 
Нафтопереробники США відновлюються від наслідків "Іди" скоріше, ніж видобуток нафти. Більшість із дев'яти нафтопереробних заводів Луїзіани, які постраждали від урагану, були перезапущені або перебували в процесі перезапуску в п'ятницю.
 
Експерти Goldman Sachs зазначають, що проблеми, викликані ураганом, призвели до зниження запасів у США приблизно на 30 млн барелів, і скорочення може збільшитися до 40 млн бар. При цьому аналітики очікують, що нафта стане лідером серед сировинних товарів за темпами зростання вартості в четвертому кварталі.
 
Однак, за словами постачальника енергопослуг Baker Hughes, кількість експлуатованих бурових установок у США за останній тиждень зросла на 7 одиниць - до 401, що вказує на те, що протягом найближчих тижнів нафтовидобуток може зрости.
 
Крім наслідків урагану "Іда", увагу ринку на цьому тижні буде зосереджено на можливому перегляді прогнозного попиту на нафту з боку Організації нафтовидобувних країн (ОПЕК) і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Це може статися на тлі зростання кількості випадків коронавірусу. У понеділок ОПЕК, ймовірно, перегляне свій прогноз на 2022 рік у сторону зниження, повідомили два анонімних джерела, ознайомлені з ситуацією.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2021 10:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Повертати немає з чого. Як у комісійній боротьбі ритейлерів з банками гине кешбек

Повертати немає з чого. Як у комісійній боротьбі ритейлерів з банками гине кешбек

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.