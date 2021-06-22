Нафта дорожчає на тлі збільшення попиту на паливо

Нафта здорожчала більш ніж на 50% цього року

Ціни на нафту зросли у понеділок, 22 червня, через побоювання, що пропозиція на нафтовому ринку не зможе задовольняти зростаючий попит.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $75,09 за барель, що на $0,19 (0,25%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,03 (0,04%) - до $73,63 за барель. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $74,9 і $73,16 відповідно.

Нафта здорожчала більш ніж на 50% цього року, оскільки стійкий відступ пандемії у США, Китаї та Європі призводить до збільшення споживання палива. Водночас повернення Covid-19 у деяких частинах Азії стало нагадуванням про те, що процес відновлення попиту буде нерівномірним. Зокрема, в Індії виявлено нову мутацію коронавірусу, що отримала назву delta +. При цьому його попередня версія - delta стає домінантною у всьому світі.

Відновлення туристичного попиту може призвести до збільшення ціни Brent до $100 за барель у наступному році, прогнозують експерти Bank of America.

"Оптимізм щодо перспектив попиту наразі досить високий, і проблема нестачі поставок виходить на перший план. Якщо ралі, що ми спостерігаємо у цей момент, піде на спад, це буде пов'язано зі збільшенням поставок", - зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі.

У центрі уваги ринку залишаються переговори про відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, однак результатів, які могли б привести до нарощування Іраном видобутку нафти, поки немає.

Нагадаємо, що нафта зросла в ціні вище 73 доларів за барель - вперше за 2 роки