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Нафта дорожчає на тлі збільшення попиту на паливо

Нафта здорожчала більш ніж на 50% цього року
Ціни на нафту зросли у понеділок, 22 червня, через побоювання, що пропозиція на нафтовому ринку не зможе задовольняти зростаючий попит.
Нафта дорожчає на тлі збільшення попиту на паливо Фото: з відкритих джерел

Як передає "Укрінформ", про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $75,09 за барель, що на $0,19 (0,25%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,03 (0,04%) - до $73,63 за барель. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $74,9 і $73,16 відповідно.

Нафта здорожчала більш ніж на 50% цього року, оскільки стійкий відступ пандемії у США, Китаї та Європі призводить до збільшення споживання палива. Водночас повернення Covid-19 у деяких частинах Азії стало нагадуванням про те, що процес відновлення попиту буде нерівномірним. Зокрема, в Індії виявлено нову мутацію коронавірусу, що отримала назву delta +. При цьому його попередня версія - delta стає домінантною у всьому світі.

Відновлення туристичного попиту може призвести до збільшення ціни Brent до $100 за барель у наступному році, прогнозують експерти Bank of America.

"Оптимізм щодо перспектив попиту наразі досить високий, і проблема нестачі поставок виходить на перший план. Якщо ралі, що ми спостерігаємо у цей момент, піде на спад, це буде пов'язано зі збільшенням поставок", - зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі.

У центрі уваги ринку залишаються переговори про відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, однак результатів, які могли б привести до нарощування Іраном видобутку нафти, поки немає.

Нагадаємо, що нафта зросла в ціні вище 73 доларів за барель - вперше за 2 роки

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22 06 2021 13:19
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