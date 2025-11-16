Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Із січня 2026 року ​Греція почне постачати газ в Україну

16 листопада 2025, 17:58
Фото: УНН
Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу.
Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, що є шляхом до незалежності від російського газу.
 
Про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це - нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси", - сказав він.
 
Міцотакіс зазначив, що таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.
 
"Завдяки декларації про наміри, такій угоді, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, що свідчить про намір реалізувати проєкт, який стабілізує енергетичну мережу України. Це завдяки американському газу. Безсумнівно, все це є каталітичними подіями на шляху до незалежності від російського природного газу", - наголосив Міцотакіс.
 
Постачання газу з Греції в Україну розпочнеться в січні 2026 року, повідомив президент Зеленський. Він наголосив, що імпорт газу потрібен, щоб компенсувати знищення росіянами українського видобутку. Домовленості з Грецією – це частина великого енергетичного пакета, який підготовлений на зиму.

 

