До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з росією – CNN
02 серпня 2024, 08:55
фото: CBS News
Звільнених американців доставлять до армійського медичного центру для проходження медичного обстеження.
На авіабазі Ендрюс біля Вашингтона сів літак зі звільненими у росії громадянами США в рамках великого обміну.
Про це пише CNN.
Зазначається, що президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли на об'єднаній базі Ендрюс трьох американців, які були ув'язненні в рф – колишнього морського піхотинця Пола Вілана, репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і російсько-американську журналістку Алсу Курмашеву.
Першим з борту літака зійшов Пол Вілан. Він поплескав і віддав честь перед тим, як потиснути руку Байдену і Гарріс. На злітній смузі його зустріла сестра.
Гершкович спочатку потиснув руку Байдену, а потім обійняв батьків. Колегам The Wall Street Journal він сказав: "Я вдома".
Курмашева після привітання з президентом та віцепрезиденткою побігла до чоловіка й дочок і обійняла їх.
Спершу вони матимуть можливість поспілкуватися зі своїми родинами, а потім сядуть на рейс до Сан-Антоніо. Там їх доставлять до армійського медичного центру Брук для проходження медичного обстеження.