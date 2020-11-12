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До травмпунктів Києва з травмами внаслідок ожеледиці звернулися 163 людини

Унаслідок ожеледиці до травмпунктів Києва звернулися 163 людини, серед них 13 дітей, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я.
До травмпунктів Києва з травмами внаслідок ожеледиці звернулися 163 людини Фото: firtka.if.ua

У департаменті радять максимально обмежити пересування вулицями столиці під час ожеледиці, а в разі травмування обов'язково звернутися до лікаря, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, в Києві через складні погодні умови було запроваджено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Крім того, з огляду на негоду було призупинено роботу міського фунікулера.

Наслідки негоди ліквідували комунальники КК "Київавтодору". Наразі, за даними КМДА, очищено всі вулиці, триває постійна обробка тротуарів, сходів та зупинок громадського транспорту.

Укргідрометцентр попереджає, що найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме тепле та вологе повітря з Балкан. Невеликий дощ і мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця; лише вночі в північних, удень - у більшості південних областей без опадів.

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11 12 2020 16:58
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