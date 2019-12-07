CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві внаслідок падіння з трамвайного майданчика дістала травми жінка похилого віку. Про це повідомляє "Київ Оперативний".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пенсіонерка дістала травму, вистрибнувши на ходу з київського трамвая, - ВІДЕО
У трамвая відмовили гальма, і він почав відкочуватися по схилу
Фото:Facebook/скрін
Інцидент стався вранці біля метро "Чернігівська". За попередніми даними, у вагона на маршруті №33 відмовили гальма, і він почав довільний рух, поступово розганяючись на схилі. Пасажири злякалися, самостійно відчинили двері та стали вистрибувати з вагона на ходу, повідомляє LB.ua.
Літня жінка вистрибнула і приземлилася невдало, її госпіталізували.
Машиніст стверджує, що перед виїздом з депо, трамвай проходив перевірку, і все було справним. Рух трамваїв було зупинено, на місці працювали правоохоронці.
Нагадаємо, що у Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого утворився чималий затор.
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