Пенсіонерка дістала травму, вистрибнувши на ходу з київського трамвая, - ВІДЕО

У трамвая відмовили гальма, і він почав відкочуватися по схилу

У Києві внаслідок падіння з трамвайного майданчика дістала травми жінка похилого віку. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Інцидент стався вранці біля метро "Чернігівська". За попередніми даними, у вагона на маршруті №33 відмовили гальма, і він почав довільний рух, поступово розганяючись на схилі. Пасажири злякалися, самостійно відчинили двері та стали вистрибувати з вагона на ходу, повідомляє LB.ua.

Літня жінка вистрибнула і приземлилася невдало, її госпіталізували.

Машиніст стверджує, що перед виїздом з депо, трамвай проходив перевірку, і все було справним. Рух трамваїв було зупинено, на місці працювали правоохоронці.

Нагадаємо, що у Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого утворився чималий затор.