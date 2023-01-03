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В Україні завершилась розробка системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН)

03 січня 2023, 14:26
В Україні завершилась розробка системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН)
Фото: Getty Images
У Міністерстві інфраструктури України розробили електронну товарно-транспортну накладну, яка має запрацювати вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Перші три компанії-провайдери (EDIN, ПТАХ та AgriChain) пройшли тестування щодо взаємодії із Системою електронного документообігу е-ТТН. Завдяки їй здійснюється реєстрація, облік та обмін товарно-транспортних накладних в електронній формі між учасниками автомобільних вантажних перевезень.

Зокрема, дві компанії (EDIN та ПТАХ) вже успішно завершили тестування взаємодії, ще одна компанія (AgriChain) отримала рекомендації щодо доопрацювання свого програмного забезпечення. Загалом до проекту е-ТТН Системи приєдналися 19 провайдерів електронного документообігу з огляду на вищезазначені компанії.

Наступний етап проекту – впровадження та тестування Системи е-ТТН із бізнесом. Він розпочинається вже у січні 2023 року. Мета етапу – підвищити якість та прозорість процесу перевезень, суттєво спростити та прискорити взаємодію між вантажовідправником, перевізником та вантажоодержувачем, усунути корупційні ризики та покращити умови ведення бізнесу.

Для того, щоб підготуватися до використання е-ТТН, бізнесу достатньо укласти договір з одним із провайдерів, залучених до проекту. З переліком провайдерів можна ознайомитись на сайті.

Раніше повідомлялось, що Київ отримає ще десять автобусів від Риги у якості гуманітарної допомоги.

транспортрозробкае-ттн

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