У Страсбурзі зіткнення двох трамваїв травмувало 68 людей

Водії обох трамваїв залишились неушкодженими.

Внаслідок рідкісної ДТП за участі двох трамваїв у французькому Страсбурзі ввечері у суботу постраждали майже 70 людей.

Як повідомляє AFP.

Підтверджена кількість поранених і травмованих внаслідок зіткнення двох трамваїв неподалік залізничного вокзалу Страсбурга сягнула 68 осіб. Спершу повідомляли про пів сотні постраждалих.

За уточненими обставинами аварії, у трамвай, що стояв на підземній зупинці біля залізничного вокзалу міста, врізався інший трамвай, що спершу поїхав від зупинки під гору і зупинився у заторі, а потім з невідомих причин покотився у зворотному напрямку. В обох були десятки пасажирів. За враженнями свідків події, у трамвая-винуватця аварії могли відмовити гальма.

Водії обох трамваїв залишились неушкодженими. Рух трамваїв на цій ділянці зупинили на кілька днів.

Прокуратура веде розслідування за фактом неумисного завдання тілесних ушкоджень. У початкових висновках слідчі відкинули версію умисних дій і вважають, що йдеться про нещасний випадок.

Перед цим остання ДТП з трамваями у місті сталася майже 30 років тому, у 1998 році – у цьому ж тунелі зіткнулися два трамваї, в аварії постраждали 17 людей.