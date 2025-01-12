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CУСПІЛЬСТВО

У Страсбурзі зіткнення двох трамваїв травмувало 68 людей

12 січня 2025, 17:46
У Страсбурзі зіткнення двох трамваїв травмувало 68 людей
x.com/InfosFrancaises
Водії обох трамваїв залишились неушкодженими.

Внаслідок рідкісної ДТП за участі двох трамваїв у французькому Страсбурзі ввечері у суботу постраждали майже 70 людей.

Як повідомляє AFP.

Підтверджена кількість поранених і травмованих внаслідок зіткнення двох трамваїв неподалік залізничного вокзалу Страсбурга сягнула 68 осіб. Спершу повідомляли про пів сотні постраждалих.

За уточненими обставинами аварії, у трамвай, що стояв на підземній зупинці біля залізничного вокзалу міста, врізався інший трамвай, що спершу поїхав від зупинки під гору і зупинився у заторі, а потім з невідомих причин покотився у зворотному напрямку. В обох були десятки пасажирів. За враженнями свідків події, у трамвая-винуватця аварії могли відмовити гальма. 

Водії обох трамваїв залишились неушкодженими. Рух трамваїв на цій ділянці зупинили на кілька днів. 

Прокуратура веде розслідування за фактом неумисного завдання тілесних ушкоджень. У початкових висновках слідчі відкинули версію умисних дій і вважають, що йдеться про нещасний випадок. 

Перед цим остання ДТП з трамваями у місті сталася майже 30 років тому, у 1998 році – у цьому ж тунелі зіткнулися два трамваї, в аварії постраждали 17 людей. 

ФранціяДТПтрамвай

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