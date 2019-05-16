Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок

На зупинках наземного транспорту навколо лінії виникли величезні скупчення людей, оскільки всі пересідають на маршрутки і автобуси
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого утворився чималий затор.
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок Фото: Анастасія Іванцова

Аварія сталась на лінії швидкісного трамваю між зупинками КПІ і Польова, повідомляє кореспондентка "Громадського".

Так згідно з інформацією, у заторі застрягли щонайменше 10 трамваїв.

Як заявив водій одного з трамваїв, наразі невідомо скільки часу необхідно на ліквідацію затору.

Крім того, на зупинках наземного транспорту навколо лінії виникли величезні скупчення людей, оскільки всі пересідають на маршрутки і автобуси.

Нагадаємо, що у Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в легковик.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2019 20:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.