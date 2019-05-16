На зупинках наземного транспорту навколо лінії виникли величезні скупчення людей, оскільки всі пересідають на маршрутки і автобуси

У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого утворився чималий затор.

Аварія сталась на лінії швидкісного трамваю між зупинками КПІ і Польова, повідомляє кореспондентка "Громадського".

Так згідно з інформацією, у заторі застрягли щонайменше 10 трамваїв.

Як заявив водій одного з трамваїв, наразі невідомо скільки часу необхідно на ліквідацію затору.

Крім того, на зупинках наземного транспорту навколо лінії виникли величезні скупчення людей, оскільки всі пересідають на маршрутки і автобуси.

Нагадаємо, що у Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в легковик.