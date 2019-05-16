CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого утворився чималий затор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок
На зупинках наземного транспорту навколо лінії виникли величезні скупчення людей, оскільки всі пересідають на маршрутки і автобуси
Фото: Анастасія Іванцова
Аварія сталась на лінії швидкісного трамваю між зупинками КПІ і Польова, повідомляє кореспондентка "Громадського".
Так згідно з інформацією, у заторі застрягли щонайменше 10 трамваїв.
Як заявив водій одного з трамваїв, наразі невідомо скільки часу необхідно на ліквідацію затору.
Крім того, на зупинках наземного транспорту навколо лінії виникли величезні скупчення людей, оскільки всі пересідають на маршрутки і автобуси.
Нагадаємо, що у Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в легковик.
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16 05 2019 20:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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