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У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в легковик

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 41-річна водій і 4-річна пасажирка легкового автомобіля
У Харкові на перехресті Московського проспекту і вул. Академіка Павлова трамвай зійшов з рейок і врізався в легковик.
У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в легковик Фото: Національна поліція

Аварія сталася в неділю, 12 травня, близько 11:10, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок і надалі зіткнувся з автомобілем марки Toyota.


Фото: Національна поліція

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 41-річна водій і 4-річна пасажирка легкового автомобіля. Вони з травмами різного ступеня тяжкості були доправлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Інформацію про подію занесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Тепер правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.   

Нагададаємо, що у Запоріжжі трамвай врізався в маршрутку: госпіталізовані п'ятеро осіб .

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12 05 2019 19:58
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