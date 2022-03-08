ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні зерновоз Razoni має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовціПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном
Зерновоз RAZONI з українським збіжжям прибув до Стамбулу.
Про це повідомили в міністерстві оборони Туреччини.
"Суховантаж RAZONI, завантажений в Одесі, вчора вирушив з українського порту, досяг входу в Чорне море з протоки Босфор і став на якір у визначеному місці прибуття", – йдеться в повідомленні.
Це перше судно, яке вирушило з українського портув межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і росією.
Сьогодні судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.
Після огляду зерновоз повинен доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
Як повідомляв iPress.ua, у понеділок, 1 серпня, з порту "Одеса" вийшло перше судно із продовольством.
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