До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном

Сьогодні зерновоз Razoni має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці

Зерновоз RAZONI з українським збіжжям прибув до Стамбулу.

Про це повідомили в міністерстві оборони Туреччини.

"Суховантаж RAZONI, завантажений в Одесі, вчора вирушив з українського порту, досяг входу в Чорне море з протоки Босфор і став на якір у визначеному місці прибуття", – йдеться в повідомленні.

Це перше судно, яке вирушило з українського портув межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і росією.

Сьогодні судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Після огляду зерновоз повинен доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.