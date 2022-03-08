RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном

Сьогодні зерновоз Razoni має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці
До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном
Зерновоз RAZONI з українським збіжжям прибув до Стамбулу.
 
Про це повідомили в міністерстві оборони Туреччини.
 
"Суховантаж RAZONI, завантажений в Одесі, вчора вирушив з українського порту, досяг входу в Чорне море з протоки Босфор і став на якір у визначеному місці прибуття", – йдеться в повідомленні.
 
Це перше судно, яке вирушило з українського портув межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і росією.
 
Сьогодні судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.
 
Після огляду зерновоз повинен доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
 
Як повідомляв iPress.ua, у понеділок, 1 серпня, з порту "Одеса" вийшло перше судно із продовольством.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2022 08:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Драма аналітичних центрів. Як вона пояснює відповідь США на війну росії

Драма аналітичних центрів. Як вона пояснює відповідь США на війну росії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.