Створення легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною і Польщею.

Голова польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Про це він сказав виданню Wirtualna Polska.

Створення Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною і Польщею.

Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний та підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

"Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною", – сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що "ми готові навчати українських солдатів".

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", – підсумував Косіняк-Камиш.

На початку місяця ми повідомляли, що Український легіон у Польщі залишається ідеєю "на папері".