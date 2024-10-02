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До Українського легіону в Польщі зголосились доєднатися надто мало українців

02 жовтня 2024, 13:57
До Українського легіону в Польщі зголосились доєднатися надто мало українців
Створення легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною і Польщею.

Голова польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Про це він сказав виданню Wirtualna Polska

Створення Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною і Польщею. 

Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний та підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

"Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною", – сказав Косіняк-Камиш. 

Він додав, що "ми готові навчати українських солдатів". 

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні. 

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", – підсумував Косіняк-Камиш.

На початку місяця ми повідомляли, що Український легіон у Польщі залишається ідеєю "на папері".

 

Польщавійна в УкраїніУкраїнський легіон

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