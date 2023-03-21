До України повернули 15 українських дітей разом з їхніми мамами та законними представниками.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що це діти з міст Харківської та Херсонської областей, які були окуповані ще на початку війни.

Про це він написав у своєму в телеграмі.

"Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей", – йдеться у дописі.

Інших подробиць Лубінець не повідомив.

На початку березня з російського полону повернули 130 українців.