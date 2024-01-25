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До України повернулись ще чотири дитини з росії й окупованих територій

25 січня 2024, 11:19
До України повернулись ще чотири дитини з росії й окупованих територій
Ще чотирьох українських дітей команді Save Ukraine вдалося врятувати з тимчасово захоплених територій і рф.

Про це на Facebook-сторінці написав засновник благодійної організації Save Ukraine і колишній уповноважений з прав дитини у 2014-2021 роках Микола Кулеба.

"Діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого - батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. На щастя, ці випробування вже позаду, і зараз усі діти в безпеці". Як підкреслив Кулеба, це вже 15-та рятувальна місія Save Ukraine / Спасемо Україну, і всього нам вдалося повернути вже 231 українську дитину з росії та тимчасово окупованих територій", - йдеться в дописі. 

На кінець 2022 року було відомо, що майже 20 тисяч українських дітей вивезли до росії.

 

Росіядітиповернення

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