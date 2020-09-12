До України повернулися двоє громадян, захоплених в Іраку у 2017 році

Президент України Володимир Зеленський вітає повернення на батьківщину українських громадян Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт глави держави, повернення українців додому стало можливим завдяки спільній та послідовній роботі Офісу президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур.

"Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї - нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину", - сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав близьких і рідних громадян, що повернулися. "Українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще. Цей принцип непохитний, і так буде завжди. В яку б халепу і в якій частині світу не потрапила людина. Це один із базових принципів політики президента Зеленського. Це одне з ключових завдань, яке я ставлю всім українським дипломатам", - сказав глава МЗС.

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