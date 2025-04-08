До України прибули прем’єр, глава МЗС і міністр оборони Бельгії

Вони планують зустрітися з Зеленським.

Сьогодні, 8 квітня, до столиці України потягом прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр облорони країни Тео Франкен.

Про це інформує телеканал VRT.

Прем'єр-міністр Барт де Вевер і міністр оборони Тео Франкен прибули до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Вони планують зустрітися з президентом Зеленським.

"Цей візит - не лише про політичну та військову солідарність, а й про міжнародну співпрацю, надію та майбутнє", - написали перед візитом в МЗС Бельгії.

Також міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час виступу в парламенті заявив, що Брюссель діє на основі та на захист Статуту ООН, міжнародного права та прав людини, підтримуючи законну оборону України проти агресора.