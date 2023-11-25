До України прибув президент Швейцарії

Голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе сьогодні приїхав до Києва для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Берсе написав в X (Twitter).

"У центрі уваги – вплив агресивної війни рф на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка Швейцарії для України", - йдеться в дописі.

Голова Федеральної ради Швейцарії заявляв, що приєднання до санкцій Євросоюзу проти росії не суперечать її політиці нейтралітету, на відміну від ситуації, якби країна допомагала ухилятись від них.

Президент Швейцарії нагадав, що агресивна війна росії проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

Вчори стало відомо, що президент Латвії прибув до України.