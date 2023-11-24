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Президент Латвії прибув до України

24 листопада 2023, 19:07
Президент Латвії прибув до України
Фото: з вільних джерел
Глава Латвії Едгарс Рінкевичс приїхав до української столиці, де обговорив зі Зеленським відносини на рівні інститутів ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до України та провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив відносини на рівні інститутів Євросоюзу та питання європейської інтеграції України. 

"Докладно обговорили наші відносини на рівні інституцій Євросоюзу. Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС. Дякую за готовність зберегти наявний енергійний підхід до співпраці Європейського Союзу з Україною. Очікуємо, що Євросоюз виконає свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною всіх рекомендацій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Едгарс Рінкевичс лише в травні став президентом Латвії. Раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ.

 

візитРінкевичсЛатвії

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