До України вже прибули системи Patriot – міністр оборони Польщі (оновлено)

Польща передала Україні зброю на понад 2,2 млрд євро.

Американські системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули до України.

Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю LA RAZÓN.

"Завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot та перші танки Leopard", - сказав він.

При цьому Блащак зазначив, що Польща не лише головний пункт передачі допомоги Україні, але й один із найбільших донорів.

За його словами, з початку повномасштабної війни Польща передала Україні зброю на понад 2,2 млрд євро. При цьому в суму не входять витрати, які країна несе на підготовку українських військових, та останній пакет "броньовиків", до якого входять танки Leopard 2A4.

Окрім того, Блащак висловився щодо передачі Україні авіації. За його словами, такі рішення варто приймати на ширшому союзницькому рівні.

ДОПОВНЕНО:

Збройні сили України поки не отримали американські системи протиповітряної оборони Patriot, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, воно буде, відбудеться", - сказав він.

Ігнат зазначив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було із ЗРК IRIS-T, або ж коли Повітряні сили сповістять про перший російський літак, який збила ППО.

Міноборони Польщі в інформаційному запиті журналістів спростувало цю інформацію. Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов’язано з помилкою під час перекладу.

Нагадаємо, Україна просить у США касетні бомби для використання безпілотниками.