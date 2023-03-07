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ПОЛІТИКА

Україна просить у США касетні бомби для використання безпілотниками – Reuters

07 березня 2023, 08:15
Україна просить у США касетні бомби для використання безпілотниками – Reuters
Джерело: .ukrinform
Наша держава хоче отримати авіабомби й переобладнати їх для ураження військ рф за допомогою дронів.

Україна розширила свій запит до Сполучених Штатів Америки щодо касетних боєприпасів, які заборонені в понад 120 країнах (але не у США та Україні) через потенційну загрозу цивільним і невибіркове ураження, для протистояння російському вторгненню. 

Про це пише Reuters із посиланням на членів Палати представників Джейсона Кроу та Адама Сміта, які входять до комітету зі збройних сил. 

Київ закликає Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, які планує переобладнати, щоб отримати можливість скидати їх елементи на ворожі сили з безпілотників. 

За їхніми словами, цей запит став доповненням до попереднього прохання про отримання 155-мм артилерійських касетних снарядів.

Американські законодавці розповіли агентству, що представники нашої держави закликали конгресменів натиснути на адміністрацію президента Джо Байдена в питанні надання цих озброєнь під час Мюнхенської конференції з безпеки. 

За даними Reuters, Україна сподівається, що касетні артилерійські боєприпаси DPICM допоможуть їй у боях на Донбасі, зокрема, зупинити атаки хвиль російської піхоти в районі Бахмута. 

MK-20, про які тепер також просить Київ, запускаються з літаків, розкриваються в середині польоту й випускають понад 240 суббоєприпасів, схожих на дротики. Штати мають на складах понад мільйон одиниць цих авіабомб.

Як сказав Адам Сміт, українські військові вважають суббоєприпаси MK-20 більш бронебійними, ніж наявні снаряди для скидання з дронів. 

Джейсон Кроу висловив готовність підтримати передачу таких авіабомб, але за умови, що наші бійці розберуть MK-20 на менші елементи і не використовуватимуть цілісні касетні боєприпаси. Тим не менш, він проти передачі DPICM через високу частоту несправностей, які можуть погіршити ситуацію з замінованістю територій.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтвердив інформацію про заклики Києва тиснути на Білий дім, і пообіцяв так і зробити протягом цього тижня. Він переконаний, що захисники не будуть використовувати касетні бомби в районах, де живуть мирні люди.

Анонімний помічник Конгресу також розповів про приватне лобіювання законодавців у Вашингтоні нашими чиновниками, однак виключив можливість ухвалення відповідного рішення. "Цього не станеться", – сказав він, посилаючись на позицію Білого дому.

Водночас, чиновник вказав на певну "поступливість" більшості республіканців до запитів України.

У Reuters зазначили, що хоч у випадках з системами HIMARS, танками Abrams чи ППО Patriot Україна все ж таки отримувала бажане, касетні боєприпаси – це може бути занадто для адміністрації Байдена та деяких членів Конгресу.

"Надання українцям забороненої зброї підірвало б їхній етичний авторитет так, що путін використав би це", – припустив колишній представник Державного департаменту США з прав людини Том Маліновскі.

Нагадаємо, США оголосили про нову допомогу Україні на $400 млн.

СШАбомбивійна

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