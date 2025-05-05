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До Ватикану прибули 133 кардинали, які обиратимуть наступного Папу

05 травня 2025, 20:12
До Ватикану прибули 133 кардинали, які обиратимуть наступного Папу
Фото: religiousstudiesblog.blogspot.com
За два дні почнеться голосування.

В понеділок, 5 травня, всі кардинали, які мають право взяти участь в обранні наступного Папи Римського, приїхали до Риму. 

Про це повідомляє Vatican News

"Усі 133 кардинали, які приїхали з різних куточків світу, перебувають у Римі", - пише видання. 

Вже в цю середу, 7 травня, кардинали зберуться на конклав у Ватикані - в Сікстинській капелі. Захід розпочнеться о 16:30 за місцевим часом.

Учасники конклаву будуть голосувати по кілька разів на день до тих пір, поки хтось із кандидатів не набере дві третини голосів плюс щонайменше ще один голос.

Днями Трамп жартома заявив, що хотів би бути Папою Римським.

 

Папа Римськийголосування

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