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До Зеленського приїхала поліція за показ бюлетеня

Йому виписують штраф
До кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці.
До Зеленського приїхала поліція за показ бюлетеня Фото: Hromadske

Кандидату в президенти виписують штраф, його сума поки що невідома, повідомляє Hromadske.

Зазначимо, що умисне порушення таємниці голосування карається штрафом від 1700 до 5100 гривень, виправними роботами до 2 років або обмеженням волі до 3 років.

Відповідне відео також опубліковане у YouTube "Зе!Президент". На відео видно, як представник поліції представляється Зеленському і каже, що має реагувати на всі порушення виборчого законодавства, у тому числі, і на порушення кандидатів у президенти.

Поліцейський запитав у Зеленського, чому він продемонстрував свій бюлетень.

Кандидат пояснив, що журналісти попросили показати бюлетень, перед тим як він його кинув

"Я не зорієнтувався і показав так", - сказав він.

Після цього представник поліції сказав, що проти нього мають скласти адмінпротокол. Зеленський відповів: "Добре. Порушив. Закон є закон".

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".

 

 

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21 04 2019 14:28
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