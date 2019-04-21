До Зеленського приїхала поліція за показ бюлетеня
Кандидату в президенти виписують штраф, його сума поки що невідома, повідомляє Hromadske.
Зазначимо, що умисне порушення таємниці голосування карається штрафом від 1700 до 5100 гривень, виправними роботами до 2 років або обмеженням волі до 3 років.
Відповідне відео також опубліковане у YouTube "Зе!Президент". На відео видно, як представник поліції представляється Зеленському і каже, що має реагувати на всі порушення виборчого законодавства, у тому числі, і на порушення кандидатів у президенти.
Поліцейський запитав у Зеленського, чому він продемонстрував свій бюлетень.
Кандидат пояснив, що журналісти попросили показати бюлетень, перед тим як він його кинув
"Я не зорієнтувався і показав так", - сказав він.
Після цього представник поліції сказав, що проти нього мають скласти адмінпротокол. Зеленський відповів: "Добре. Порушив. Закон є закон".
Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".
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