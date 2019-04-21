До Зеленського приїхала поліція за показ бюлетеня

До кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці.

Кандидату в президенти виписують штраф, його сума поки що невідома, повідомляє Hromadske.

Зазначимо, що умисне порушення таємниці голосування карається штрафом від 1700 до 5100 гривень, виправними роботами до 2 років або обмеженням волі до 3 років.

Відповідне відео також опубліковане у YouTube "Зе!Президент". На відео видно, як представник поліції представляється Зеленському і каже, що має реагувати на всі порушення виборчого законодавства, у тому числі, і на порушення кандидатів у президенти.

Поліцейський запитав у Зеленського, чому він продемонстрував свій бюлетень.

Кандидат пояснив, що журналісти попросили показати бюлетень, перед тим як він його кинув

"Я не зорієнтувався і показав так", - сказав він.

Після цього представник поліції сказав, що проти нього мають скласти адмінпротокол. Зеленський відповів: "Добре. Порушив. Закон є закон".