Зеленський проголосував із порушенням закону

Відповідно до ст. 7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені, повідомляє "ТСН".

Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".



Фото: EPA/UPG

Відповідно до ст.7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним.

Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Нагадаємо, правоохоронці виписали адміністративний протокол народному депутату Олегу Ляшку за демонстрацію свого бюлетеня під час першого туру виборів президента України.

Також, на депутата від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука склали протокол за демонстрацію бюлетеня у день виборів. Депутат написав, що він свою провину не визнає.