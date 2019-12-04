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Ляшку виписали адмінпротокол за демонстрацію свого бюлетеня

За весь час виборчої кампанії першого туру правоохоронці відкрили більш ніж 300 кримінальних проваджень
Правоохоронці виписали адміністративний протокол народному депутату Олегу Ляшку за демонстрацію свого бюлетеня під час першого туру виборів президента України.
Ляшку виписали адмінпротокол за демонстрацію свого бюлетеня Фото: facebook.com/O.Liashko

"Адміністративний протокол йому уже виписано", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє "Радіо Свобода".

За весь час виборчої кампанії першого туру правоохоронці відкрили більш ніж 300 кримінальних проваджень, додав він.

"У рамках цих справ 24 підозри вже оголошені і вісім справ перебувають у суді. Також більш ніж 500 протоколів адміністративних вже оголошені і, у тому числі, багатьом народним депутатам, мерам міст, двом очільникам обласних адміністрацій за публічну агітацію на виборчих дільницях", - додав міністр.

Також, на депутата від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука склали протокол за демонстрацію бюлетеня у день виборів. Депутат написав, що він свою провину не визнає.

 
 
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12 04 2019 17:56
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