ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у суботу, 6 березня, повз Землю пролетить астероїд 99942 або «Апофіс», розмір якого становить 370 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Землі наближається 370-метровий астероїд
Фото: ZI.UA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.
Відстань між астероїдом і нашою планетою становитиме 16 мільйонів кілометрів, що майже у 40 разів більше за відстань між Землею й Місяцем. Його можна буде побачити в телескоп.
У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.
Зазначається, що, за даними астрономів, наступного разу космічний камінь 99942 пролетить повз Землю у 2029 році, тоді він буде ближче до нашої планети.
Читайте також: До Землі сьогодні наблизиться 110-метровий астероїд
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 03 2021 12:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NASA показало Марс у знімку в 360 градусів
- ВІДЕО Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології
- ВІДЕО Науковці створили пристрій, який може перетворювати тепло тіла людини на електроенергію
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"