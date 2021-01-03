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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

До Землі наближається 370-метровий астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у суботу, 6 березня, повз Землю пролетить астероїд 99942 або «Апофіс», розмір якого становить 370 метрів.
До Землі наближається 370-метровий астероїд Фото: ZI.UA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Відстань між астероїдом і нашою планетою становитиме 16 мільйонів кілометрів, що майже у 40 разів більше за відстань між Землею й Місяцем. Його можна буде побачити в телескоп.

У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.

Зазначається, що, за даними астрономів, наступного разу космічний камінь 99942 пролетить повз Землю у 2029 році, тоді він буде ближче до нашої планети.

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01 03 2021 12:43
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