ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИNASA поінформувало, що 17 лютого повз Землю пролетить астероїд 2021 BS3, ширина якого становить 110 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Землі сьогодні наблизиться 110-метровий астероїд
Фото: interfax.by
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.
Астроїд пролітатиме найближче до Землі о 15:58 годині за Києвом. Його відстань до нашої планети становитиме близько 6 616 713 кілометрів, що є 40% відстані між Землею й Сонцем.
Наразі швидкість 2021 BS3 дорівнює 10,37 км за секунду або 37 331 км за годину.
У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.
Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метри.
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17 02 2021 11:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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