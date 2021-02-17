Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

До Землі сьогодні наблизиться 110-метровий астероїд

NASA поінформувало, що 17 лютого повз Землю пролетить астероїд 2021 BS3, ширина якого становить 110 метрів.
До Землі сьогодні наблизиться 110-метровий астероїд Фото: interfax.by

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Астроїд пролітатиме найближче до Землі о 15:58 годині за Києвом. Його відстань до нашої планети становитиме близько 6 616 713 кілометрів, що є 40% відстані між Землею й Сонцем.

Наразі швидкість 2021 BS3 дорівнює 10,37 км за секунду або 37 331 км за годину.

У NASA запевняють, що астероїд безпечно пролетить повз Землю.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метри.

Читайте також: Серед зразків з астероїда Рюгу знайшли штучний об’єкт

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2021 11:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.