До Землі наближається кілометровий астероїд – NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.
За даними NASA, космічний камінь рухається зі швидкістю 34,4 км за секунду або 123 000 км за годину.
У відомстві додали, що астероїд пролетить повз Землю на відстані понад 2 мільйони кілометрів, що в 5 разів більше за відстань між нашою планетою та Місяцем.
Зазначається, що NASA віднесла 2001 FO32 до категорії «потенційно небезпечний», проте це не означає, що астероїд представляє безпосередню загрозу для Землі.
Швидше за все мається на увазі, що колись у майбутньому астероїд може зіткнутися із Землею. Є кілька факторів, які можуть вплинути на майбутній рух астероїда, включаючи гравітаційне притягнення інших космічних об’єктів у Сонячній системі.
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