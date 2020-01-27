До Землі наближається небезпечний астероїд

У лютому поруч із Землею пролетить астероїд з номером 163 373, діаметр якого, за даними астрономів, становить від 440 до 990 метрів.

Незважаючи на те, що зіткнення цього астероїда з Землею малоймовірно, в NASA відносять цей об'єкт до потенційно небезпечних, пише archyde.com,передає УКРІНФОРМ.

Астероїд, відкритий 23 жовтня 1995 року, наблизиться до нашої планети на відстань, що в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Наступного разу цей астероїд пролетить у відносній близькості від Землі 6 серпня 2075 року.

Астероїд 163 373 відноситься до групи Аполлона, тобто до астероїдів, траєкторії польоту яких перетинають орбіту Землі. Такі астероїди вважаються потенційно небезпечними.

Останнє зіткнення Землі з досить великим астероїдом сталося 15 лютого 2013 року, коли раніше невідоме небесне тіло 18 метрів в поперечнику вибухнуло при вході в атмосферу Землі над Челябінськом в Росії. Від вибухової хвилі постраждало близько 1 500 осіб.

Нагадаємо, що Японський космічний зонд "Хаябуса-2" скинув орієнтовний маркер на астероїд Рюгу з метою підготовки до посадки в штучний кратер або поблизу від нього.