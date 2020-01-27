До Землі наближається небезпечний астероїд
Незважаючи на те, що зіткнення цього астероїда з Землею малоймовірно, в NASA відносять цей об'єкт до потенційно небезпечних, пише archyde.com,передає УКРІНФОРМ.
Астероїд, відкритий 23 жовтня 1995 року, наблизиться до нашої планети на відстань, що в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Наступного разу цей астероїд пролетить у відносній близькості від Землі 6 серпня 2075 року.
Астероїд 163 373 відноситься до групи Аполлона, тобто до астероїдів, траєкторії польоту яких перетинають орбіту Землі. Такі астероїди вважаються потенційно небезпечними.
Останнє зіткнення Землі з досить великим астероїдом сталося 15 лютого 2013 року, коли раніше невідоме небесне тіло 18 метрів в поперечнику вибухнуло при вході в атмосферу Землі над Челябінськом в Росії. Від вибухової хвилі постраждало близько 1 500 осіб.
Нагадаємо, що Японський космічний зонд "Хаябуса-2" скинув орієнтовний маркер на астероїд Рюгу з метою підготовки до посадки в штучний кратер або поблизу від нього.
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