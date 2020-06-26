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До ЗНО не допустили десятки школярів з температурою і ГРВІ

Загалом до складання сесії не допустили понад 80 дітей
До складання сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики не допустили 30 дітей, які мали підвищену температуру та ознаки ГРВІ. Загалом не допустили 83 дітей.
До ЗНО не допустили десятки школярів з температурою і ГРВІ Фото: gettyimages.com

Про це заявила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі "Громадського радіо", передає РБК - Україна.

"83 дитини загалом не були допущені до ЗНО, але лише 30 з них через підвищену температуру і ознаки ГРВІ. Решта (недопущених дітей, - ред.) просто припізнились або забули документи", - зазначила урядовець.

Крім того, до пунктів тестування не вдалося довезти дитину до міста Рогатина і шість дітей у Верховинському районі.

При цьому діти у Чернівецькій області, Закарпатській, Львівській та інших областях, які постраждали він повені, дістались до пунктів тестування.

Нагадаємо, що 25 червня, в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Розпочинається вона тестуванням з математики.

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26 06 2020 12:40
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