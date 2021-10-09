Доба на Донбасі: бойовики 12 разів порушили режим тиші

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 9 вересня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців дістали поранення.

Про це повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".

У напрямку Гранітного бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів, неподалік Красногорівки двічі вели вогонь із мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь бойовиків потрапили позиції українських військових поблизу Верхньоторецького. Бойовики здійснили численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Також бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Минулося без постраждалих серед місцевого населення.

Біля Нью-йорка бойовики відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новозванівки вони п’ять разів стріляли із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

В районі населеного пункту Катеринівка бойовики здійснили обстріл із мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Їм оперативно надали першу медичну допомогу, після чого транспортували до лікарні. Стан здоров’я одного пораненого називають тяжким, іншого - задовільним.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Станом на 7:00 10 вересня порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

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