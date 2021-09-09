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На Донбасі бойовики поранили українського військового: зараз він у лікарні в тяжкому стані

Бойовики обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
У зоні бойових дій на Донбасі сьогодні, 9 вересня, бойовики знову порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовослужбовець дістав поранення.
На Донбасі бойовики поранили українського військового: зараз він у лікарні в тяжкому стані Фото: ООС

Про це повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".

Бойовики обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", що на Донеччині.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, після чого його транспортували до лікарні. Стан здоров’я пораненого оцінюють як тяжкий.

Зазначимо, що минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців дістали осколкові поранення.

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09 09 2021 11:30
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