Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета поблизу Кам’янки

Обійшлося без бойових втрат та поранень немає

У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня українські військовослужбовці зафіксували одне порушення бойовиками мирних домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, режим припинення вогню бойовики порушили у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік українських позицій поблизу Кам’янки.

Постріл був не прицільним, українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Обійшлося без бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається "тиша", жодних порушень зі сторони бойовиків не задокументовано.

Від початку перемир'я (27 липня) і до 24 вересня включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 1 309 порушення "тиші". Загалом було 218 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, 13 освітлювальних ракет та 1 069 черг та пострілів.

В ОБСЄ за порушення рахують кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахують як один факт порушення.

Читайте також: На Донбасі бойовики з гранатометів стріляли поблизу Пісків та Авдіївки