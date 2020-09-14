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На Донбасі бойовики з гранатометів стріляли поблизу Пісків та Авдіївки

Обійшлося без бойових втрат і поранень
У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 13 вересня двічі порушили режим припинення вогню.
На Донбасі бойовики з гранатометів стріляли поблизу Пісків та Авдіївки Фото: 93 ОМБр

Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік українських позицій зафіксували поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках спостерігалася «тиша», без порушень режиму припинення вогню.

Окрім того, військовослужбовці Збройних сил спільно з вогнеборцями ДСНС загасили одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві неподалік Мар’їнки.

Станом на вечір 12 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 1 014 порушень «тиші» від початку перемир'я 27 липня. Загалом було 177 вибухів, два невизначені боєприпаси, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет та 822 черги та постріли.

Нагадаємо, що МЗС відмежувалося від слів Пристайка щодо Донбасу та Криму

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14 09 2020 09:31
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