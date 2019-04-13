Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба на Донбасі: один загиблий, двоє поранених, 14 обстрілів

Сім разів використали озброєння, заборонене Мінськими угодами
У зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український військовий, ще двоє дістали поранення.
Доба на Донбасі: один загиблий, двоє поранених, 14 обстрілів Фото: news.pn

Бойовики, за даними штабу, 14 разів стріляли по позиціях українських військових, зокрема сім разів використали озброєння, заборонене Мінськими угодами, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил. 

Також стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики, за інформацією штабу, стріляли по позиціях українських військових біля Авдіївки, Опитного, Гнутового, Новоселівки, Верхньоторецького, Чермалика, Лебединського, Пищевика.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поблизу Новозванівки, Троїцького та Зайцевого.

У штабі ООС вказали, що військові операції відповідали на обстріли бойовиків.

Протягом минулої доби російські бойовики здійснили дев'ять обстрілів по позиціях об'єднаних сил, в тому числі тричі - з застосуванням важкого озброєння.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2019 10:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.