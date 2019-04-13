Доба на Донбасі: один загиблий, двоє поранених, 14 обстрілів
Бойовики, за даними штабу, 14 разів стріляли по позиціях українських військових, зокрема сім разів використали озброєння, заборонене Мінськими угодами, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
Також стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики, за інформацією штабу, стріляли по позиціях українських військових біля Авдіївки, Опитного, Гнутового, Новоселівки, Верхньоторецького, Чермалика, Лебединського, Пищевика.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поблизу Новозванівки, Троїцького та Зайцевого.
У штабі ООС вказали, що військові операції відповідали на обстріли бойовиків.
Протягом минулої доби російські бойовики здійснили дев'ять обстрілів по позиціях об'єднаних сил, в тому числі тричі - з застосуванням важкого озброєння.
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