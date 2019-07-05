Доба на Донбасі: ворог 13 разів порушив режим "тиші", є втрати
Збройні формування Російської Федерації ввели вогонь по позиціях підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, йдеться на Facebook сторінці ООС.
Внаслідок обстрілів цього дня загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення. У відповідь на обстріл бійці не відкривали вогонь. Втрати противника поки невідомі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста АВДІЇВКА;
- з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ВОДЯНЕ;
- з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ;
- з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА;
- зі стрілецької зброї – біля села БОГДАНІВКА.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів:
- чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – поблизу села НОВОЗВАНІВКА;
- з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу міста ПОПАСНА;
- з снайперської зброї – біля населеного пункту ПІВДЕННЕ;
- з стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.
Нагадаємо, що 6 травня бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, є поранений.
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