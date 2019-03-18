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Доба на Донбасі: загинув один військовослужбовець

Всі обстріли бойовики здійснили в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": з мінометів калібрів 120 і 82 мм - поблизу села Катеринівка; двічі - зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і надалі - з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Хутір Вільний
З початку доби російсько-окупаційні війська три рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, тричі застосувавши зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
Доба на Донбасі: загинув один військовослужбовець Фото: ООС

"Підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Нагадаємо, що 14 березня військові збили безпілотний літальний апарат у зоні операції Об'єднаних сил.

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18 03 2019 19:20
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