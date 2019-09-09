CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю на окупованому Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в ООС: 9 обстрілів, один військовий поранений
Противник обстрілював позиції сил ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї
Фото: ООС
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування", - повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.
Нагадаємо, що вчора збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.
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