"Тиша" на Донбасі: окупанти стріляли біля п’яти населених пунктів
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із заборонених Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Гранітного, неподалік Красногорівки, Верхньоторецького, двічі неподалік Миколаївки, в районі Авдіївки.
Як повідомляв Укранформ, за минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним після здійсненого обміну полоненими.
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