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"Тиша" на Донбасі: окупанти стріляли біля п’яти населених пунктів

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню"
Російсько-окупаційні війська станом на 19.00 неділі, 8 вересня, 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
"Тиша" на Донбасі: окупанти стріляли біля п’яти населених пунктів Фото: espreso.tv

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із заборонених Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Гранітного, неподалік Красногорівки, Верхньоторецького, двічі неподалік Миколаївки, в районі Авдіївки.

Як повідомляв Укранформ, за минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним після здійсненого обміну полоненими.

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08 09 2019 20:24
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