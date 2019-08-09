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Зеленський поговорив з Путіним телефоном

Президенти "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним після здійсненого обміну полоненими.
Зеленський поговорив з Путіним телефоном

"Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу. Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки в рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

У Кремлі зазначили, що розмову ініціював Зеленський.

"Акцентували насамперед гуманітарному аспекті цієї акції, що має велике значення для нормалізації та оздоровлення двосторонніх відносин. Під час обговорення проблематики внутрішньоукраїнського врегулювання наголошено на важливості дотримання режиму припинення вогню, а також послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення протиборчих сторін", - повідомили в пресслужбі Путіна.

Нагадаємо, 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35

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08 09 2019 10:26
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