В Україну з Росії повернулися 11 політв'язнів і захоплені моряки, - ВІДЕО
У рамках обміну полоненими Росія передала Україні:
Олега Сенцова
Кримський режисер, засуджений у Росії до 20 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії. Торік режисер 145 днів голодував з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
Олександра Кольченка
Активіста Олександра Кольченка затримали в Криму разом з режисером Олегом Сенцовим у травні 2014 за звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі.
Станіслава Клиха і Миколу Карпюка
26 травня 2016 суд Чечні засудив громадян України: Миколу Карпюка - до 22,5 років ув'язнення, Станіслава Клиха - до 20 років ув'язнення. Їх звинуватили в убивстві російських військових в Грозному в 1994-95 роках. Сторона звинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували в Чечні в цей період.
Романа Сущенка
Кореспондент "Укрінформу" у Франції. Сущенка затримали в Москві у вересні 2016 року, його звинуватили в шпигунстві. У 2018 році Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.
Павла Гриба
Гриб потрапив у руки російських силовиків після того, як у вересні 2017 року з'їздив у Білорусь, куди поїхав на зустріч до подруги, з якою познайомився в інтернеті. Він нібито переконував дівчину підірвати саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі. Пізніше Гриба знайшли в краснодарському СІЗО. У березні 2019 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Гриба до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. 23 липня Верховний суд РФ підтвердив цей вирок.
Миколу Балуха
Балуха затримали вдома в Криму в грудні 2016 року, окупаційний суд півострова засудив українця до 4 років і 11 місяців колонії. У березні 2019 року Балуха вивезли з Криму на територію Росії.
Олексія Сизоновича
61-річного громадянина України Олексія Сизоновича з Краснодона звинуватили в підготовці теракту в Ростовській області і засудили до 12 років в'язниці.
Едема Бекірова
Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські окупанти на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму відвідати 78-річну матір і родичів. Пізніше його доправили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.
Артура Панова
Панова звинуватили в підготовці терористичного акту в Ростові-на-Дону з допомогою саморобного вибухового пристрою. Був засуджений до 8 років тюремного ув'язнення у 2017 році.
Євгена Панова
Влітку 2018 року Панова засудили до 8 років позбавлення волі, його визнали винним у "підготовці диверсії в Криму в складі диверсійної групи" і в "контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу".
Також в Україну повернулися 24 моряки, затримані під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці:
- Юрій Будзило
- В'ячеслав Зінченко
- Андрій Оприско
- Сергій Цибизов
- Андрій Артеменко
- Володимир Терещенко
- Євген Семидоцький
- Віктор Безпальченко
- Андрій Шевченко
- Володимир Варимез
- Михайло Власюк
- Богдан Головаш
- Сергій Чулиба
- Олег Мельничук
- Богдан Небилиця
- Владислав Костишин
- Сергій Попов
- Юрій Без'язичний
- Роман Мокряк
- Андрій Ейдер
- Андрій Драч
- Володимир Лисовий
- Денис Гриценко
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків