В Україну з Росії повернулися 11 політв'язнів і захоплені моряки, - ВІДЕО

В Україну повернулися 35 українців, незаконно утримуваних на території Російської Федерації.

У рамках обміну полоненими Росія передала Україні:

Олега Сенцова

Кримський режисер, засуджений у Росії до 20 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії. Торік режисер 145 днів голодував з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Олександра Кольченка

Активіста Олександра Кольченка затримали в Криму разом з режисером Олегом Сенцовим у травні 2014 за звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі.

Станіслава Клиха і Миколу Карпюка

26 травня 2016 суд Чечні засудив громадян України: Миколу Карпюка - до 22,5 років ув'язнення, Станіслава Клиха - до 20 років ув'язнення. Їх звинуватили в убивстві російських військових в Грозному в 1994-95 роках. Сторона звинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували в Чечні в цей період.

Романа Сущенка

Кореспондент "Укрінформу" у Франції. Сущенка затримали в Москві у вересні 2016 року, його звинуватили в шпигунстві. У 2018 році Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

Павла Гриба

Гриб потрапив у руки російських силовиків після того, як у вересні 2017 року з'їздив у Білорусь, куди поїхав на зустріч до подруги, з якою познайомився в інтернеті. Він нібито переконував дівчину підірвати саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі. Пізніше Гриба знайшли в краснодарському СІЗО. У березні 2019 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Гриба до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. 23 липня Верховний суд РФ підтвердив цей вирок.

Миколу Балуха

Балуха затримали вдома в Криму в грудні 2016 року, окупаційний суд півострова засудив українця до 4 років і 11 місяців колонії. У березні 2019 року Балуха вивезли з Криму на територію Росії.

Олексія Сизоновича

61-річного громадянина України Олексія Сизоновича з Краснодона звинуватили в підготовці теракту в Ростовській області і засудили до 12 років в'язниці.

Едема Бекірова

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські окупанти на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму відвідати 78-річну матір і родичів. Пізніше його доправили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

Артура Панова

Панова звинуватили в підготовці терористичного акту в Ростові-на-Дону з допомогою саморобного вибухового пристрою. Був засуджений до 8 років тюремного ув'язнення у 2017 році.

Євгена Панова

Влітку 2018 року Панова засудили до 8 років позбавлення волі, його визнали винним у "підготовці диверсії в Криму в складі диверсійної групи" і в "контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу".

Також в Україну повернулися 24 моряки, затримані під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці: