Затримані Іраном українські моряки повернулися додому

Наразі всі вони перебувають у безпеці разом із родинами.

Четверо українських моряків, яких у квітні цього року затримали іранські силовики під час захоплення судна в Ормузькій протоці, вже залишили територію Ірану та повернулися до своїх родин.

Про це оголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, у квітні Корпус вартових ісламської революції затримав низку суден і членів екіпажів в Ормузькій протоці. Серед них був контейнеровоз Epimonidas, на борту якого перебували четверо громадян України.

Після затримання українське МЗС, Департамент консульської служби та Посольство України в Греції встановили контакт із моряками, їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та іншими залученими сторонами, щоб домогтися їхнього повернення.

"Відтоді тривала активна і наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та партнерами. Сьогодні можемо повідомити про позитивний результат – четверо наших громадян уже залишили територію Ірану", – зазначив Тихий.

Наразі українські моряки перебувають у безпеці разом зі своїми родинами. За даними МЗС, стан їхнього здоров’я задовільний.

У відомстві також подякували дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто сприяв звільненню українців.

"Україна не залишає своїх людей", – наголосив речник МЗС.

Також за наявними даними, ООН проводить масштабну операцію з виведення сотень суден із Перської затоки.