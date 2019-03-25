CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики тричі обстріляли позиції підрозділів, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, в понеділок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в ООС: поранено двох українських військових
Бойовики здійснили три обстріли
Фото: ООС
Двоє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих немає, повідомив прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.
З артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру були обстріляні позиції в районі села Кримське, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новотошківське, зі стрілецької зброї - біля селища Луганське.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь вогнем змусили супротивника припинити обстріл. Під час бойових дій було вбито одного і поранено двох бойовиків.
Нагадаємо, що 20 і 21 березня бойовики обстріляли дві школи на Донбасі. В одному випадку в будівлі перебували діти.
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