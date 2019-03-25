Доба в ООС: поранено двох українських військових

Бойовики тричі обстріляли позиції підрозділів, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, в понеділок.

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих немає, повідомив прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.

З артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру були обстріляні позиції в районі села Кримське, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новотошківське, зі стрілецької зброї - біля селища Луганське.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь вогнем змусили супротивника припинити обстріл. Під час бойових дій було вбито одного і поранено двох бойовиків.

Нагадаємо, що 20 і 21 березня бойовики обстріляли дві школи на Донбасі. В одному випадку в будівлі перебували діти.