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Доба в ООС: поранено двох українських військових

Бойовики здійснили три обстріли
Бойовики тричі обстріляли позиції підрозділів, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, в понеділок.
Доба в ООС: поранено двох українських військових Фото: ООС

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих немає, повідомив прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.

З артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру були обстріляні позиції в районі села Кримське, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новотошківське, зі стрілецької зброї - біля селища Луганське.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь вогнем змусили супротивника припинити обстріл. Під час бойових дій було вбито одного і поранено двох бойовиків.

Нагадаємо, що 20 і 21 березня бойовики обстріляли дві школи на ДонбасіВ одному випадку в будівлі перебували діти.

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25 03 2019 19:58
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